بالصورة.. الصحف العالمية تتناقل موقف الطفل المفزوع من إحتفال ” جوميز “

ماجد محمد(صدى):

صعد موقف الطفل المفزوع من إحتفال لاعب الهلال ” جوميز ” لإهتمام الرأي العام العالمي إذ تناقلته الصحف العالمية .

ونشرت صحيفة إيفينيج ستاندرد الإنجليزية اليوم الجمعة خبر تحت عنوان ” جوميز يرعب طفل بطريقة إحتفاله كالأسد في السعودية ” .

وكانت طريقة جوميز في الإحتفال بهدفه في شباك الإتحاد قد أرعبت طفلاً لتلتقط له الكاميرات المشهد الذي أثار ضجة عارمة .

يذكر أن اللاعب أهدى الطفل قميصه الخاص واعتذر له عما سببه دون قصد في لافته إنسانية تركت بصمة طريفة في ذاكرة الجميع .