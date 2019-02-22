بشرى سارة.. إعفاء المرابطين من سداد قروضهم المستحقة لصندوق التنمية العقارية

علي القحطاني(صدى):

قال مصدر مطلع إنه جرى تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، هدفها دراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض المتبقية عليهم لصندوق التنمية العقارية.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة مُشكلة من صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية.

وتابع أن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكل برامجه؛ لرفعها لجهات الاختصاص.