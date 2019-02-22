بشرى سارة.. إعفاء المرابطين من سداد قروضهم المستحقة لصندوق التنمية العقارية
قال مصدر مطلع إنه جرى تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، هدفها دراسة إعفاء العسكريين المرابطين والمشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض المتبقية عليهم لصندوق التنمية العقارية.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة مُشكلة من صندوق التنمية العقارية والجهات العسكرية ووزارة المالية ومجلس الغرف التجارية والصناعية.
وتابع أن اللجنة طلبت تزويدها بأسماء منسوبي الجهات العسكرية من العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم السابقين والحاليين المقترضين من صندوق التنمية العقارية بكل برامجه؛ لرفعها لجهات الاختصاص.
خالد سلامه عوده[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 24 دقيقة
يشكر من أمر ووجه بذلك ونسأل الله له طول العمروالتوفيق والسداد في كل أمر والرجاء كل الرجاء بأن يتم إسقاط جميع ديونهم البنكية وسداد ما عليهم سوى ذلك سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات فضلاً عن مكافآت مالية لهم حين رجوعهم بإذن الله وهم منتصرين على العدو الغاشم المشركين بالله خونة الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة قاذورات العرب ( الحوثيين ) ونسأل الله العليّ القدير أن يكون ذلك عاجلاً .. اللهم آمين ..