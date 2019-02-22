مركز أرامكو الطبي تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأشار المركز، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أمراض الدم (الظهران)، أخصائي أمراض النساء والولادة (الظهران)، طبيب عام أمراض النساء والولادة (الأحساء)، أخصائي الرعاية التلطيفية (الظهران)، مدرب تمريض سريري- الطوارئ (الظهران)، فني أول للقلب والأوعية الدموية- مختبر القسطرة القلبية (الظهران)، مساعد أخصائي التغذية السريرية (الأحساء).

ولفت المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .