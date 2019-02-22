بالصور.. تعرف على مأدبة نائب الرئيس الصيني المقامة على شرف ولي العهد

بكين(صدى):

شملت مأدبة الطعام التي أقامها رئيس جمهورية الصين الشعبية ” شي جين بينغ ” ؛ على شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، صورة للقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس أثناء انعقاد القمة العشرين بتاريخ 30 نوفمبر 2018.

كما احتوت القائمة على حديثٍ لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال: ” تولي المملكة حكومةً وشعباً اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات مع الصين، وتعدها شريكاً إستراتيجياً مهماً، وتحرص على المواءمة بين إستراتيجياتها التنموية ومبادرة الحزام والطريق ” .

وتضمنت القائمة حديثاً للرئيس الصيني كُتب باللغتين العربية والصينية: ” تنظر الصين إلى المملكة كشريك مهم للتعاون في بناء ” الحزام والطريق ” ، وتحرص على بذل جهود مشتركة مع الجانب السعودي لإثراء مقومات علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يخدم شعبَي البلدين بشكل أفضل، ويعزّز السلام في العالم والمنطقة”.

وعن قائمة الطعام، فقد اشتملت على شوربة الدجاج التي تضمنت ” ماتسوتاكي ” ؛ وهو الفطر المحبّب للغاية في المطبخ الصيني لنكهته المتميزة العطرية، ومن الممكن أن يصل سعر ماتسوتاكي إلى 1000 دولار لكل كيلو جرام.

حيث يُعتبر ” الماتسوتاكي ” من أغلى أنواع الفطر في العالم؛ نظراً لقيمته الغذائية العالية وصعوبة الحصول عليه؛ حيث ينمو فطر الماتسوتاكي أسفل الأشجار، ويكون مخفياً تحت الأوراق المتساقطة.

وتضمنت القائمة أيضًا لـ ” مأدبة الغداء ” ، طبقاً يتكوّن من المأكولات البحرية مع البصل، إضافة إلى طبق يحوي لحم الضأن مع جانب من الفطر والخضراوات، بالإضافة للسمك المشوي المملح.

تجدر الإشارة إلى أن ” الغداء ” سُيقام في قاعة الشعب الكبرى وحضره وزراء ومسؤولون، والوفد الإعلامي المرافق لولي العهد.