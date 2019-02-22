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للمواطنين فقط.. وظائف إدارية شاغرة بمصرف الراجحي

للمواطنين فقط.. وظائف إدارية شاغرة بمصرف الراجحي
فاطمة المالكي(صدى):

فتح مصرف الراجحي باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض .

وأوضح المصرف أن الوظائف المتاحة هي:

1- مسؤول القنوات الرقمية بشرط : درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

2-موظف دعم الأعمال بشرط : درجة البكالوريوس في تخصصات: ” التجارة، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق ” ، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ حتى تاريخ 22 أبريل 2019م على الرابط التالي هنـــا .


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