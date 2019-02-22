للمواطنين فقط.. وظائف إدارية شاغرة بمصرف الراجحي
فتح مصرف الراجحي باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض .
وأوضح المصرف أن الوظائف المتاحة هي:
1- مسؤول القنوات الرقمية بشرط : درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
2-موظف دعم الأعمال بشرط : درجة البكالوريوس في تخصصات: ” التجارة، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق ” ، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ حتى تاريخ 22 أبريل 2019م على الرابط التالي هنـــا .
اترك تعليقاً