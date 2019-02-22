بالفيديو.. الصباح يتحدث عن الملك فهد وجملته: ” يا تبقى الكويت والمملكة يا تنتهي الكويت والمملكة ” 

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ فهد الصباح عن الملك فهد -رحمه الله- وجملته: ” ياتبقى الكويت والمملكة يا تنتهي الكويت المملكة ” .

وأضاف الصباح خلال حواره في برنامج ” بالمختصر ” : ” ما أعتقد أن في سعودي كان يخالف الملك فهد ” ، لافتا: ” منذ سنوات كنت موجود في شيراتون و كان عندي أصدقاء وأقارب وكل بيوت المملكة فتحوا شققهم ومنازلهم للكويتين ” .

وشدد الصباح: ” ما في كويتي ينسي موقف المملكة تجاه الكويتين أثناء الغزو.. وهذا الشيئ ليس بغريب ولا مستبعد على المملكة وقاداتها ” .