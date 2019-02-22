بالفيديو.. الصباح يتحدث عن الملك فهد وجملته: ” يا تبقى الكويت والمملكة يا تنتهي الكويت والمملكة ”
تحدث الشيخ فهد الصباح عن الملك فهد -رحمه الله- وجملته: ” ياتبقى الكويت والمملكة يا تنتهي الكويت المملكة ” .
وأضاف الصباح خلال حواره في برنامج ” بالمختصر ” : ” ما أعتقد أن في سعودي كان يخالف الملك فهد ” ، لافتا: ” منذ سنوات كنت موجود في شيراتون و كان عندي أصدقاء وأقارب وكل بيوت المملكة فتحوا شققهم ومنازلهم للكويتين ” .
وشدد الصباح: ” ما في كويتي ينسي موقف المملكة تجاه الكويتين أثناء الغزو.. وهذا الشيئ ليس بغريب ولا مستبعد على المملكة وقاداتها ” .
الشيخ فهد الصباح متحدثاً عن الملك فهد -رحمه الله- وجملته "ياتبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت السعودية"#عيد_التحرير#بالمختصر pic.twitter.com/iOqunLmISN
— بالمختصر (@belmokhtasartv) February 22, 2019
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