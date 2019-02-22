شاهدته والدتها وهو يقبلها.. ” عامل ” يستدرج طفلة لغرفته

بيروت(صدى):

أقدم ” عامل ” بفندق في لبنان على استدراج طفلة من أمام شاليه تسكن فيه مع عائلتها، حيث أدخلها الى غرفته لارتكاب أفعال فاحشة معها، إلا أن والدة الطفل تمكنت من إنقاذ طفلتها قبل فوات الأوان.

وعن التفاصيل، قالت والدة الطفلة، أن المتهم أمسك بيد الطفلة وأدخلها الى غرفته عندما كانت واقفة أمام ” الشاليه ” فلحقت بهما الى داخل الغرفة.

وشاهدت الأم ” العامل ” وهو يقبّل ابنتها في فمها ويضعها على حضنه، فأخذت ابنتها بالقوّة وأبلغت الجهات الأمنية، حيث اعترف أنه سبق وأن أدخل الطفلة الى غرفته ووضعها على حضنه وقبّلها على فمها وقام بممارسات غير أخلاقية معها.