بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يتفاعل مع لفتة رائعة نبهه إليها مواطن

سعيد العجل(صدى):

تفاعل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مع لفتة رائعة وحس ديني وطني أمني نبه إليها مواطن كريم في أسلوب راق وحرص واضح.

جاء ذلك خلال إحدى جولات معاليه في أحد مواقيت مكة المكرمة حيث يقوم معاليه حاليا بجولات تفقدية واسعة النطاق للمواقيت وملحقاتها ومرافقها، حينما استوقفه أحد المواطنين في جامع الميقات .. وقال المواطن: اسمح لي يا شيخ فيه كتب متعددة اللغات تباع في المحلات التجارية لو تأخذون منها عينة لو سمحتم تقرؤونها وتشوفون صحتها”.

ورد آل الشيخ متفاعلا معجبا: صدقت… بيض الله وجهك.. أنت فخر للمواطن الحريص على الخير للمسلمين ولوطنه وأمن هذا البلد واستقراره .. ولفتتك عن مراقبة ما يباع من مطبوعات أو يوزع يدل على أن المواطنين ولله الحمد عندهم حس ديني وحس وطني وأمني يقصدون حفظ الدين والوطن.

ووجه آل الشيخ فورا بشراء عينات من الكتب والمطبوعات التي تباع في البسطات والمحلات التجارية داخل المواقيت ومراجعة مضمونها من قبل لجنة علمية مختصة للتأكد من سلامتها من البدع والخرافات والرفع لمعاليه بنتائج المراجعة وتوصياتها حيالها.

الجدير بالذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حريص على سلامة جميع المحتويات العلمية في الكتب والمطبوعات والخطب والدروس والمحاضرات والكلمات، وأن تكون وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بعيدًا عن الخرافات والخزعبلات والبدع والأفكار المنحرفة والتوجهات الضالة المضلة في العقيدة والمنهج والعبادات والمعاملات.

وتشهد زيارات وزير الشؤون الإسلامية التفقدية التي يواصلها في عدد من المواقيت قبولا وارتياحا كبيراً لدى المواطنين والمعتمرين بما تحمله هذه الزيارات التفقدية من تطوير وتحسين وإعادة تهيئة للمواقيت والمرافق الملحقة بها خدمة لضيوف الرحمن وتسهيلا عليهم في أداء مناسكهم بخشوع وطمأنينة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.