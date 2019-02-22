بالفيديو.. ” جوميز ” : الأسد يعود لمسقط رأسه بعد الفوز ضد النمر

نواف السالم(صدى):

نشر اللاعب الفرنسي بافيميتي جوميز، مهاجم نادي الهلال، مقطع فيديو عقب الفوز الذي أحرزه ” الهلال ” أمام الاتحاد.

وعلق ” جوميز ” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” بعد الفوز في المعركة ضد النمر، يعود الأسد إلى مسقط رأسه في الرياض ” .

ويعني مهاجم الهلال بهذه التغريدة، أن الأسد يقطع البحر الأحمر في إشارة لـ ” بحر جدة ” ؛ عقب الفوز أمام ” النمور ” والذي يقصد بهم نادي الاتحاد.

وكان الفرنسي بافتيمبي غوميز قد أحرز الهدف الأول للزعيم أمام الاتحاد في الدقيقة 67 واضعًا إياه في المقدمة، ومن ثم عزَّز سالم الدوسري التقدم وأحرز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 81، ليحقق نادي الهلال الفوز على الاتحاد بهدفين دون رد.