بالفيديو.. معركة في حفل زفاف بسبب باقة زهور العروس

أميرة خالد(صدى):

شهدت إحدى حفلات الزفاف معركة غريبة من نوعها بسبب باقة زهور العروس والتي تلقيها أي عروس كطقس معتاد في معظم الأفراح .

ووفقاً للفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي فقد ظهرت معركة طفيفة في بداية الأمر في محاولة لإقتناص الزهور وذلك بعد تدخل رجال في تصرف غير معهود ضمن المسابقة النسائية .

وتمكن الضيوف من فض المعركة ، لكن المفاجئة هى المعركة الكبرى بين فتاتين على باقة الزهور حيث دافعا بشراسة عن الحصول عليها وسط صمت الضيوف هذه المرة لمتابعة المعركة المثيرة .

وبالفعل استطاعت أحد الفتيات الفوز بباقة زهور العروس ليتحول الموقف برمته لذكرى جريئة في زفاف العروسين .