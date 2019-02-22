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بالفيديو.. معركة في حفل زفاف بسبب باقة زهور العروس

بالفيديو.. معركة في حفل زفاف بسبب باقة زهور العروس
أميرة خالد(صدى):

شهدت إحدى حفلات الزفاف معركة غريبة من نوعها بسبب باقة زهور العروس والتي تلقيها أي عروس كطقس معتاد في معظم الأفراح .

ووفقاً للفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي فقد ظهرت معركة طفيفة في بداية الأمر في محاولة لإقتناص الزهور وذلك بعد تدخل رجال في تصرف غير معهود ضمن المسابقة النسائية .

وتمكن الضيوف من فض المعركة ، لكن المفاجئة هى المعركة الكبرى بين فتاتين على باقة الزهور حيث دافعا بشراسة عن الحصول عليها وسط صمت الضيوف هذه المرة لمتابعة المعركة المثيرة .

وبالفعل استطاعت أحد الفتيات الفوز بباقة زهور العروس ليتحول الموقف برمته لذكرى جريئة في زفاف العروسين .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 66156 ] نشر منذ 20 دقيقة

فوضويون ,,

,, رجالهم كنسائهم ,,

[ عدد التعليقات: 66156 ] نشر منذ 20 دقيقة

فوضويون ,,

,, رجالهم كنسائهم ,,

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