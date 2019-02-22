أعراض هامة تكون مؤشراً على إصابة طفلكِ بالسكري

برلين(صدى):

حذّرت مؤخراً الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من إنتشار الإصابة بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني بين الأطفال والمراهقين ، بسبب أسلوب الحياة غير الصحي والذي يتمثل بالبدانة وقلة الحركة والتغذية غير الصحية .

وأكدت الرابطة على ضرورة العلاج المبكر لمرض السكري من أجل تجنّب المضاعفات الصحية الخطيرة المترتبة على هذا المرض، والتي تسبب ضرراً شديداً على الكلى، الأعصاب، شبكية العين، كما قد تؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية، أو السكتة الدماغية.

أمّا الأعراض الشائعة والتي يجب على كل أم معرفتها من أجل البدء بعلاج طفلها، فهي:

* كثرة التبوّل ليلاً، أو التبوّل اللاإرادي.

* زيادة ملحوظة في كميات البول لدى الطفل.

* العطش الشديد.

* الخمول.

* عدم القدرة على بذل المجهود.

* آلام البطن الشديدة.

أما عن العلاج، فيكون عبر حقن الأنسولين مدى الحياة لمرضى النوع الأول من السكري، وفي حال الإصابة بالنوع الثاني من السكري، يجري إتباع نظام غذائي صحي، وأسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة، وفي حال عدم التحسن يصف الطبيب بعض الأدوية، وإن لم تتحسّن الحال يجري اللجوء إلى حقن الأنسولين كحل أخير.