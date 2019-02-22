بالفيديو.. هدايا زوج ” سارة الودعاني ” بعد ولادتها لطفلهما الأول

أميرة خالد(صدى):

نشرت فنانة المكياج المعروفة “سارة الودعاني ” فيديو لها عقب ولادتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حصد إعجاب متابعيها وتهنئتهم بمولودها الأول .

وأبرزت ” الودعاني ” صور هدايا زوجها ” عبد الوهاب السياف ” ، والتي كانت باقة ورد لطيفة بالإضافة لعلبة كبيرة من حلوى الشوكولاتة المزينة بلفافات زرقاء ودمى على شكل أطفال حديثة الولادة مزينة بشرائط زرقاء .

وعلقت الفنانة متأثرة بالهدية قائلة: ياحبيبي يا ابو سعد ، قلبي يا ابو سعد ، هذه كلها علشان سعودي .

كما نشرت ” الودعاني ” فيديو آخر لصور هدايا وصلتها من مهنئين آخرين فاجأوها بهدايا أخرى .

الجدير بالذكر أن ” الودعاني ” استقبلت مولودها ” سعد ” امس الخميس ، وسط فرحة غامرة بين عائلتها وأصدقائها .