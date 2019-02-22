” تويتر ” تطالب مستخدميها باختبار ميزات المحادثة الجديدة 

وكالات(صدى):

طالبت شركة تويتر جميع المستخدمين باختبار ميزات المحادثة الجديدة المرتقبة ومشاهدة كيفية عرض الردود، بالتسجيل في برنامجها التجريبي الجديد ” tiwtter “، في إطار مساهمتها لتحسين المحادثات لتكون أسهل في المتابعة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتلقى الطلبات من أي شخص يرغب في تجربتها بالتسجيل عبر الرابط الخاص، ويمكن الانضمام إلى برنامج اختبار النموذج الأولي للمحادثة في تويتر لمعرفة ما تبدو عليه التغييرات المقترحة.

وأوضحت أن التصميم الجديد يهدف إلى تسهيل رؤية المزيد مما يقوله الناس، وتتبع مختلف المواضيع التي تتفرع عن المحادثة الرئيسية، كما تقول الشركة.

كما أن الشكل الجديد المستدير يجعل للردود سلسلة التغريدات تبدو وكأنها رسائل نصية، بعد إزاحة الردود، ما يمنحها مظهراً أقرب لمواضيع منصة Reddit من ناحية إدارة المحادثات، إذ تظهر ردود المتابعين باللون الأزرق، وردود المغرد الأصلي باللون الرمادي.