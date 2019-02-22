احذري الجينز يسبب السيلوليت والدوالي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء معنيين بالموضة والصحة والجمال ، أن ارتداء النساء للجينز الضيق والأحذية ذات الكعب العالي لمدة طويلة يتسبب في اضطراب سريان الدم، ما يؤدي إلى احتباس الماء، وظهور نتوءات قبيحة المظهر على سطح الجلد تحاكي شكل ثمرة البرتقال فيما يعرف بالسيلوليت ” Cellulite ” .

بالإضافة إلى ذلك، يترهل الجلد وتظهر خطوط التمدد، فضلاً عن متاعب العضلات، والأعصاب، ودوالي الساقين.

وأشار الخبراء ، إلى أن الملابس الفوقية الضيقة، والأحزمة قد تُسبب مشاكلاً في الهضم.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية يجب ارتداء ملابس، وأحذية واسعة، ومريحة ولا تضغط على أعضاء الجسم.

وأشاروا إلى محاربة السيلوليت بالرياضة، والتغذية الصحية، والتدليك، والحمامات التبادلية، ساخن و بارد.