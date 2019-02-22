بالصور.. قتل جميع أفراد عائلته.. والسبب ” رفض زوجته تكبير صدرها “

طوكيو(صدى):

شهدت مدينة تاياونية جريمة قتل عائلية مروعة وتعود لدوافع غريبة ، إذ أقدم رجل على قتل زوجته وأبنائه وتبعهم بقتل نفسه بسبب عدم موافقة الزوجة على إجراء جراحة ثانية لتكبير صدرها .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فقد خضعت الزوجة ” بينج هوي ” ، لجراحة بالفعل نزولاً على رغبة زوجها ” وو مينج يو ” لكنه طالبها بإجراء جراحة أخرى كي يصبح جسدها مثالي ومتناسق على حد رأيه .

وكشفت الصحيفة أن الزوجة هددته برفع دعوى طلاق ، لكنه خطط للتخلص من عائلته كلها بعد أن استعار سيارة من والده وقيد زوجته في المقعد الأمامي وقتلها ثم قتل طفليه 9 سنوات ، و6 سنوات في المقعد الخلفي ، وانتحر ورائهم .

وكشفت الشرطة امس الخميس عن الواقعة التي هزت الرأي العام ، ولا تزال التحقيقات سارية لكشف غموض الحادث .