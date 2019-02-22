” آل الشيخ ” يوجه رسالة لمن تعامل معهم داخل مصر

نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي ” بيراميدز ” المصري، التحية لكل من تعامل معهم داخل مصر؛ وذلك بعد ساعات من تردد أنباء حول نيته تجميد نشاط النادي.

وقال ” آل الشيخ ” عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” : ” تحية لكل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة، واخص بالذكر المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير، حسام البدري، أحمد حسن، حسام حسن وابراهيم، هادي خشبه، محمد العاصي، هاني أبوريدة، محمد كامل، مدحت شلبي، أحمد عفيفي، إبراهيم فايق، رضا عبدالعال ” .

ولم يقتصر الشكر على العاملين بالمجال الرياضي فقط بل وجه الشكر أيضًا لـ ” خالد الغندور ، ميدو ، عمرو أديب، عمرو دياب، محمد حماقي، محمد هنيدي، هاني فرحات، محمد رمضان، رامي إمام، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج، عمرو مصطفى، هاني فرحات، طارق مدكور، خالد عز، حماده اسماعيل، جمال ومدحت العدل، محسن جابر، هاني شاكر، عمروالليثي، ايهاب جلال ” ، وكذلك لاعبي وإداري بيراميدز.