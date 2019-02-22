بالصورة.. أسيل عمران تخطف القلوب في مهرجان ” بولجاري “

الرياض(صدى):

شاركت الفنانة ” أسيل عمران ” المقيمة بالإمارات في حفل العلامة الإيطالية ” Bvlgari “بمناسبة مرور عشرين عام على إطلاق خاتم العلامة B.zero1 .

وكانت ” أسيل ” هي الفنانة العربية الوحيدة التي سارت على منصة عرض بولجاري مع نجوم عالميين ، لتخطف القلوب بإطلالتها الساحرة والتي اعتمدت فيها على جمبسوت على هيئة كورسيه مع بنطلون فيه طيات ، وحقيبة راقية من بولجاري .

وشارك في الحفل أيضاً عدد من النجمات أبرزهن عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، ” بيلا حديد ” ، والليدي كيتي سبنسر ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا، التي تألقت بإطلالة ملكية مميزة .

الجدير بالذكر أن “عمران ” ، تألقت مؤخراً في كليب ” ناسيني ليه ” مع المطرب المصري ” تامر حسني ” والذي حقق نجاح باهر .