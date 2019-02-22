زوجة في دعوى خلع: ” رماني بعد إصابتي بالسرطان واتجوز صاحبتي “

القاهرة(صدى):

خمس سنوات عاشتها زوجة شابة في كنف رجل بلا ضمير ، حمًلها مسئولية عقمه حتى تلاطمت بين الأدوية والعمليات التي سببت لها السرطان ليتركها في النهاية ويتزوج صديقتها ، هذا هو مُلخص إحدى القصص الموجعة التي تئِن بها المحاكم المصرية لطلب الخلع .

تقول الزوجة : رماني بعد إصابتي بالسرطان واتجوز صاحبتي علشان يخلف رغم أن العيب منه .

وأضافت أن الأطباء أكدوا أنه عقيم لكنه لم يقتنع ودفع بها في طريق ” الحقن المجهري ” مراراً ، رغم أنها ليس لديها مانع طبي من الإنجاب حتى أصيبت بالسرطان.

وأردفت الزوجة المصدومة أنً ندالته زينت له الزواج عليها من أعز صديقاتها والتي كانت على شاكلته ووافقته الرأي بحجة أنه سيتزوج بأخرى لا تعرفها إن لم ترضى به.

قررت الزوجه أن تجهر بأوجاعها ومرضها في انتظار حكم العدالة للتخلص من زوج جاحد بلاضمير .