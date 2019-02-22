الاتحاد الأوروبي يشجب ” أجواء الخوف ” في تركيا 

أنقرة(صدى):

أدان الاتحاد الأوروبي ” أجواء الخوف ” التي تشيعها السلطات في تركيا مع عقوبات بالسجن المؤبد بحق عثمان كافالا وصحافيين لدعمهم تظاهرات في 2013.

ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن اتهام 16 سجيناً بينهم عثمان كافالا يطرح تساؤلات بشأن احترام القضاء التركي للمعايير الدولية والأوروبية.

ولفتت إلى استخدام تظاهرات في 2013 للمطالبة بعقوبات بالسجن المؤبد تفتقر إلى مصداقية وتخلق أجواء من الخوف، وتثني عن تنظيم تجمعات سلمية.

وأبانت المتحدثة أن الاعتقالات من دون أدلة كافية والملاحقات القضائية حيال أشخاص يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع تلقي شكوكا جدية بشأن احترام مبدأ إفتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة في العملية القضائية في تركيا.

وأضافت أن الأحكام الصادرة في 18 فبراير ضد صحافيين تناقض مبادئ حرية التعبير والإعلام حجر أساس أي مجتمع ديموقراطي.

وأشارت إلى أن اعتقال صحافيين وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الانسان وجامعيين غالبا دون اتهامات لممارسة الحق الشخصي والمهني في حرية التعبير لا يتطابق مع واجبات تركيا.