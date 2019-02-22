تخلصي من دهون الميكروويف في دقائق بالليمون فقط

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد الميكروويف من الأجهزة الكهربائية التي أصبحت ضرورة في كل منزل، حيث تساعد ربات البيوت في تسخين الطعام، ولكن قد تتراكم به الدهون التي يصعب على ربات البيوت تنظيفه لعدم وعيهن بالطريقة المثلى لتنظيفه.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، أسهل طريقة لتنظيف الميكروويف.

المكونات :

طبق عميق به ماء

ربع كوب عصير ليمون

فوطة مبللة

الطريقة:-

نخلط الليمون مع الماء في الطبق العميق، ثم ندخله الميكروويف ونشغل الميكروويف حتى غليان المياه، بعدها نخرج الماء ونمسح الميكروويف بالفوطة المبللة، لنلاحظ بعدها اختفاء الدهون وإعادة لونه كالجدد من الداخل، وتتميز هذه الوصفة بأنها تعقم الميكروويف أيضا.