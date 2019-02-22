والد الطفل المفزوع من احتفال ” جوميز ” يكشف كواليس الواقعة

نواف السالم(صدى):

كشف والد الطفل المفزوع بسبب احتفال لاعب الهلال ” جوميز ” عن موقفه المرتبك و كواليس إهداء تيشيرت اللاعب لولده بعيداً عن أعين الكاميرات .

وقال في تصريحات صحفية له: حقيقة أنا شوفت الهدف لكن ما انتبهت للقطة أثناء المباراة .

وأضاف: بعد ما انتهت المباراة أنا شوفت الكابتن ” جوميز ” مع الكابتن حسين ناصر المسؤول عن البراعيم بيهديه التيشريت وبيسلم عليه.

وقال الأب أنه توقع أن ابنه طلب منه التيشيرت، حتى تفاجأ بإتصالات وصور عن الحادثة التي لم يكن يدري عنها شئ.

وأردف قائلاً: الحمد لله على سلامة فيصل، والكابتن قدم اعتذاره وهذا من شيم الكبار .

وعبر ” الغامدي ” عن سعادته بإهداء تيشيرت ” جوميز ” لإبنه ، مؤكداً أنه ذكرى طيبة من الكابتن ستظل حافزاً لأن يكون أحد نجوم الإتحاد في المستقبل .

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