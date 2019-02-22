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أنغام تتزوج رسميا من الموسيقار أحمد إبراهيم.. وتبعث رسالة رومانسية له

أنغام تتزوج رسميا من الموسيقار أحمد إبراهيم.. وتبعث رسالة رومانسية له
القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة أنغام، رسميًّا خبر زواجها من الموسيقار أحمد إبراهيم، تزامنا مع طرح ألبومها الجديد ” حالة خاصة جدًا “.

وبعثت أنغام رسالة إلى زوجها على حسابها الرسمي بموقع ” انستجرام ” ، قائلةً: ” مبروك علينا ياحبيبي “.

ورد الموسيقار أحمد إبراهيم على زوجته أنغام برسالة رومانسية أخرى، وقال لها: “ ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك “.

يذكر أن الموسيقار الذي يصغر أنغام بـ11 سنة يتولى توزيع ست أغنيات من الألبوم الجديد لها.


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