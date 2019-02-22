أنغام تتزوج رسميا من الموسيقار أحمد إبراهيم.. وتبعث رسالة رومانسية له
أعلنت الفنانة أنغام، رسميًّا خبر زواجها من الموسيقار أحمد إبراهيم، تزامنا مع طرح ألبومها الجديد ” حالة خاصة جدًا “.
وبعثت أنغام رسالة إلى زوجها على حسابها الرسمي بموقع ” انستجرام ” ، قائلةً: ” مبروك علينا ياحبيبي “.
ورد الموسيقار أحمد إبراهيم على زوجته أنغام برسالة رومانسية أخرى، وقال لها: “ ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك “.
يذكر أن الموسيقار الذي يصغر أنغام بـ11 سنة يتولى توزيع ست أغنيات من الألبوم الجديد لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45420 ] نشر منذ 48 دقيقة
مبروك على مين🤔
أقول لاتضحك عليك ترى عجوز موليه خلاص😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38949 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب