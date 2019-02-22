متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعطى المرأة اهتماما كبيرا بمظهرها، ونظافة منزلها، وغالبا ما تحدد ميزانية لشراء مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة، والمنزل، بينما يمكنها الحصول على نفس النتائج بوصفات بسيطة وغير مكلفة، واستخدام أشياء موجودة في المنزل، لا تعرف كيفية استغلالها.

ويقدم خبير التجميل والعناية بالبشرة والشعر خالد كمال، 9 نصائح للعناية بجمالك ونظافة منزلك ، وهي :

1- لو ظهرت حبوب في وجهك، ضعى عليها أي نوع قطرة للعين سوف تختفي تماما.

2- اغسلي شعرك بشاي مغلي بدون سكر، بعد تبريده، مرة واحدة في الأسبوع، سيمنح شعرك لمعة طبيعية.

3- دلكي كعب قدمك بزبدة كاكاو قبل النوم، وارتدي جوربا، وانتظر النتيجة في الصباح.

4- املئي سرنجة بأي معطر مفضل لديك، وضعي منها كمية قليلة في قطن الأنتريه، ومرتبة السرير والمخدات، للحصول ريحة مميزة في بيتك.

5- لو كان لديك كريم بشرة منتهي الصلاحية، لا تتخلصى منه، امسحي به الخشب في منزلك، وسوف تحصلي على رائحة ولمعة مميزة.

6- بعد الانتهاء من شرب كوب الشاي، لا تتخلصى من الباكت، ضعيه في الثلاجة، ثم ضعيها على عينيك للتخلص من الهالات السوداء.

7- لا تتخلصى من القهوة المتبقية في الفنجان بعد شربها، دلكي بها وجهك، ويديك، يعطى نتائج مميزة، هو سكرب جيد لبشرتك.

8- استخدمى ماسك الزبادي لتنظيف وترطيب، لو فوجئتى بانتهاء منظف الميك آب.

9- ضعى ماء الورد في قالب الثلج، واستخدمى كل يوم مكعب قبل النوم، بتمريره على وجهك، لتوريد وتغذية بشرتك