السجن 6 أشهر لعامل تحرش بامرأة داخل مصعد

دبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكما بحبس عامل يحمل الجنسية الآسيوية 6 أشهر بعد إدانته بارتكاب جناية هتك عرض امرأة أوروبية بالإكراه، داخل مصعد، خلال توجهها إلى ممارسة اليوغا في مركز مخصص لذلك بالطابق الـ37.

وتفصيلا، سافرت المجني عليها إلى دبي لزيارة زوجها، وخلال توجهها إلى برج فيه صالة رياضية مخصصة لليوغا، وعند دخولها المصعد وجدت المتهم، ، وبمجرد انغلاق الباب التصق بها، وحاولت الابتعاد عنه، إلا أنه عاود فعلته، فأصيبت بحالة من الخوف والارتباك، واستمر في ذلك إلى أن توقف المصعد في الطابق الـ34 ونزل المتهم، وواصلت طريقها إلى الطابق الـ37.

وأوضحت المجني عليها أنها اكتشفت آثار فعلته فور خروجها من المصعد، فتوجهت إلى أمن البرج وشرحت لهم الواقعة، فتم التدقيق على كاميرات المراقبة، وشاهدت المتهم، فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت برفقة عدد من الخبراء الجنائيين، الذين أخذوا ملابسها لفحص العينات الموجودة عليها، مبينة أنها لم تصرخ أو تستنجد أثناء تعرضها للتحرش، لأنها كانت خائفة ووحيدة في المصعد، ولا تعرف ردة فعله إذا قامت بذلك.

وضبطت الأجهزة الأمنية المجني عليه وبمواجهته اعتراف بأنه افتتن بالمرأة، نظراً لجمالها، فتحرش بها، وتعرفت عليه المجني عليها في طابور التشخيص.