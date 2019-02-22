فورد رينجر 2021 الجيل القادم تظهر في صور مسربة

كانبرا(صدى):

تعمل فورد مؤخراً على تطوير رينجر الجديدة كلياً، وكما يبدو فإن لدينا صوراً مسربة تعطينا أول نظرة عليها قبل إطلاقها.

نُشِرَت الصور بواسطة المجلة الأسترالية ويلز وتقول أنها تنتمي إلى إحدى نماذج رينجر الجديدة كانت تخضع إلى جلسة تصوير في ميلبورن، ويظهر لنا بأنها مختلفة كلياً عن الموديل الحالي، حيث الواجهة الأمامية تذكرنا بالبيك أب المحدّثة فورد سوبر ديوتي.

مثال على ذلك أن الشبك الكبير يمتلك خطين كروميين أفقيين يصلان المصابيح الأمامية ببعضها، بالإضافة إلى أن هنالك مصابيح على شكل حرف C مخفية أسفل البلاستيك الملوّن، وهو ما يعدُّ غير تقليدياً ومستقبلياً للغاية.

يستمر التشابه في الخلفية بين رينجر 2021 وسوبر ديوتي ذلك يتضمنه المصابيح الخلفية والكروم بالمصد، كما أن جنوط العجلات سوداء تبدو مألوفة.

مع ذلك ربما الصور مخادعة وما لدينا هنا ليست فورد رينجر الجيل القادم، وإنما سيارة أخرى ربما تكون صينية حتى، لكنها لو كانت البيك أب الأمريكية متوسطة الحجم فعلاً، فإن ذلك يعني بأن تدشينها سيتم خلال العام الجاري لذا لن ننتظر وصولها طويلاً.