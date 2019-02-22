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بالصور.. سمو ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بالصين

بالصور.. سمو ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بالصين
بكين(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .


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