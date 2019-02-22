خلل خطير في ” واتساب ” .. والشركة تعد بالحل

وكالات(صدى):

كشفت شركة واتساب، عن وجود خلل في تطبيقها لهواتف آيفون يسمح بتجاوز أدوات التحكم في الخصوصية الجديدة، بينما لم يتضح إذا كانت المشكلة في تنفيذ واتساب أو خللاً أصلياً في آي أو إس، لكن واتساب وعدت بإصلاح للخلل قريباً، بعد نشر المستخدمين لأخبار الخلل على الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت الشركة، أنه يتعلق هذا الخلل بطريقة تنفيذ المصادقة البيومترية، ما يسمح لأي شخص بالوصول إلى واتس آب دون المرور عبر معرف اللمس أو الوجه؛ فيما تتيح ضوابط الخصوصية الجديدة لمستخدمي آي فون فتح التطبيق باستخدام معرف اللمس أو معرف الوجه.

ولكن مستخدمين تجاوزوا طرق الدخول هذه باستخدام وظيفة ” المشاركة ” في هواتف آيفون لإرسال الملفات عبر واتساب، ما يجعل المصادقة البيومترية غير مجدية؛ بينما صرّح متحدث باسم واتساب: ” نحن على دراية بالمشكلة وسيتوفر الإصلاح قريباً. وفي الأثناء، نوصي بتعيين خيار قفل الشاشة على الفور ” .