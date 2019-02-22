غرفة الرياض تعلن عن 483 شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، عن توفر 483 وظيفة للرجال والنساء خلال الأسبوع الحالي لحملة جميع المؤهلات.

وأوضحت الغرفة، أن الوظائف الشاغرة لدى شركات: أكاديمية الجزيرة العالمية (للرجال)، شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة (للرجال)، مركز ايبكوت للتدريب (للنساء)، شركة إمداد الخبرات (للنساء)، شركة أسواق التميمي (للرجال).

وأضافت: شركة تألق الطب الطبية (للنساء)، مركز ركن سانية (للنساء)، شركة أمنكو (للنساء)، شركة الموارد التجارية (للنساء)، مركز ايبكوت للتدريب (للرجال)، شركة أمنكو (للرجال)، شركة د.كيف القابضة (للرجال)؛ لافتةً إلى أن التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التـــالي من هـــــنـــا..