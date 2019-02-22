اندلاع الاحتجاجات ضد أردوغان لسجنه صحفيين معارضين

أنقرة(صدى):

شارك نحو مئة شخص في وقفة احتجاجية، أمس الخميس، أمام محكمة في إسطنبول؛ بعدما أكدت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين ونصف وأكثر من ثماني سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في صحيفة ” جمهوريت ” المنتقدة لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ومن جانبهم، رفع المحتجون ملصقات رسمت عليها وجوه الصحفيين المحكوم عليهم، وكان من بين المحتجين محامون ونواب، فيما أكد تورا بكين أحد محامي الصحفيين: ” إنها لحظة تذكر بما كنا نقوله منذ بداية هذه القضية وهو أن قرار المحكمة يؤشر لنهاية حرية الصحافة ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه تم الحكم على 14 صحفيا سابقا في ” جمهوريت ” ، وبينهم رئيس التحرير، مراد صابونجي، وكاتب العمود، قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة ” منظمات إرهابية ” ، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.