منزل ساديو ماني يتعرض للسطو المسلح

ماجد محمد(صدى):

تعرض منزل اللاعب ساديو ماني الواقع في منطقة أليرتون الإنجليزية، للسطو المسلح من قبل لصوص أثناء مشاركته في مباراة ليفربول أمام بايرن ميونيخ، وسرقوا أغراضا من البيت شملت ساعات وهواتف ومفاتيح سيارة.

وتحقق شرطة مقاطعة مرزيسايد، الواقعة شمال غرب إنجلترا، في حادثة سطو تعرض لها منزل ماني، لافتةً إلى أنه لم يتواجد أي شخص في المنزل عندما تمت عملية السرقة، بحسب موقع ” سكاي سبورتس ” .

وناشدت الشرطة من لديه أية معلومات تتعلق بما جرى في منزل ماني بمشاركتها مع الجهات المختصة؛ فيما قال محقق الشرطة، فيل ماهون: ” تتمتع الساعات المسروقة بقيمة مالية مرتفعة، لذا أناشد ممن تعرض عليهم للشراء إبلاغ الشرطة فورا ” .