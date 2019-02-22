دعما لقبائل حجور.. التحالف ينفذ عملية إنزال جوي لأسلحة وذخائر

فهمي محمد(صدى):

أقدم طيران التحالف العربي في اليمن، أمس الخميس، على تنفيذ عملية إنزال جوي لأسلحة وذخائر دعماً لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، والتي تخوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية منذ أربعة أسابيع.

وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية، إن طيران التحالف زوّد رجال قبائل حجور بذخائر ومؤن ومعدات طبية كدعم لهم ولمساندتهم في التصدي للميليشيات التي تشن هجمات مكثفة ومستمرة على المنطقة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي يزوّد فيها طيران التحالف القبائل بالسلاح، حيث كانت أول عملية إنزال جوي قبل يومين قد شملت إنزال معونات إغاثية وطبية فقط إلى مناطق حجور.