رجل يذبح امرأة عجوز لخيانة زوجته له مع ابنها بزعم الشعوذة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل على قتل عجوز تبلغ من العمر 74 عامًا داخل شقتها بمحافظة الجيزة المصرية؛ بعدمت مارس نجلها الجنس مع زوجة القاتل على مدار عامين بزعم علاجها كونه متخصص في أعمال الدجل والشعوذة، ما دفع الزوج للتخلص من والدته بعدما لم يعثر عليه.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، معللًا السبب: ” حرقت قلبه على أمه انتقاما لشرفي ” ؛ ليتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما تم العثور على السيدة العجوز مذبوحة داخل مسكنها بكامل ملابسها.