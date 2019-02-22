” الأرصاد ” : تدني بالرؤية في الحدود الشمالية ومكة.. ورياح على الرياض

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في منطقتي الحدود الشمالية ومكة المكرمة؛ حيث يشمل الإنذار الهدا والشفا ومرتفعات منطقة مكة، كما يشمل عرعر وطريف والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة تبدأ في تمام الساعة 4:30 فجر اليوم الجمعة، إلى الساعة الثامنة صباحًا؛ فيما تشهد منطقة الرياض نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل: الرياض، الخرج، الدوادمي، عفيف، والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة الساعة 7:00 صباحًا، وتنتهي في الثامنة مساءًا.