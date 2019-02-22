أشياء تسبب الأرق وتحرمك من النوم.. من بينها الأجهزة الإلكترونية

واشنطن(صدى):

ارتفع عدد الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا منذ عام 1985 بنسبة 31%؛ حيث أن هناك عدة أشياء قد تحرمك من النوم ومنها: الأجهزة الإلكترونية؛ لإن الأزرق المنبعث من شاشات هذه الأجهزة يمنع إفراز هرمون ميلاتونين الذي ينظم فترات النوم والاستيقاظ.

وينصح الأطباء بتناول الطعام قبل السابعة مساء وفي نفس الوقت يوميا؛ فالكثير من المواد الغذائية التي يتناولها الناس حاليا تحتوي على مكونات تحفز عمل الدماغ، بينما كشفت دراسة أجراها المعهد الملكي السويدي أن النساء هن أكثر من يتأثر بالإجهاد.

وعلى هذه الأرضية، تتطور عندهن حالة الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري؛ فيما يؤكد باحثون من جامعة هارفارد أن الإنسان ينام جيدا فقط في حالة تعود جسمه على نظام يومي محدد، حيث في هذه الحالة، سيتعود على النوم والاستيقاظ في أوقات محددة.