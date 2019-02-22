بعد زواجه من أنغام.. محاولات للصلح بين أحمد إبراهيم وزوجته الأولى

أميرة خالد(صدى):

يحاول المخرج المصريّ، طارق العريان، زوج المطربة السورية أصالة، للصّلح بين الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، وزوجته الأولى ياسمين عيسى، بشكل وديّ، بعد أنْ أقدم الأوّل على الزّواج من المطربة المصرية أنغام، مؤخرًا.

وكانت قد لجأت زوجته للمحاكم للحصول على حقوقها، وتحديد موعد النّظر في دعوى الطّلاق بجلسة الأوّل من مارس المقبل، فيما أكد مصدر أن أحمد إبراهيم لم يرفض طلاق زوجته الأولى، لكنّه يفضّل التأنّي حيال هذه الأزمة، خاصًة أنّه وضع شروطًا تحكم الانفصال بسبب الأولاد.

وأوضح مصدر مقرب من الزوجين، أنّ بعض المتصيّدين في ” الماء العكر ” ، تدخّلوا، وأعطوا الأمر سياقًا مختلفًا، رغم أنّ المشاكل التي وقعتْ بين الطرفين، طبيعية، كالتي تحدث بين أيّ أسرة.

وأشار إلى أنهما اتّفقا على الانفصال منذ فترة، لكن لم يتم الطّلاق بشكل رسميّ، حتى جاء انتشار خبر زواجه من المطربة أنغام، الأمر الذي أعطى فرصة للمحيطين بزوجته، لتعجل الأمر وإنهائه بشكل أسرع، فلجأتْ للمحاكم.