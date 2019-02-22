بعد طرحهما.. مواصفات جالاكسي إس 10 وآيفون XS

وكالات(صدى):

طرحت شركة سامسونج الكورية، أول أمس الأربعاء، 3 جوالات منفصلة من فئة جالاكسي S الشهيرة ” جالاكسي S10، وجالاكسي S10 بلس، وجالاكسي ” S10e؛ حيث حملت الهواتف الجديدة العديد من المميزات التي وضعت المستهلك في حيرة من أمره.

ويأتي ذلك بسبب أن شركة ” آبل ” طرحت جوالات آيفون XR، وXS وXS Max؛ حيث أنه بالمقارنة فهناك اختلافات جوهرية بين تلك الموديلات التي تتنافس جميعها في الوصول إلى المستهلكين، وعلى سبيل المثال، يمكن شحن الجوالين ” جالاكسي إس10 ” ، وXS لاسلكياً.

ولكن ” سامسونج ” منحت جوالها ميزة إضافية وهي أنه يستطيع شحن منتجات أخرى لاسلكياً أيضاً، كما جهزت جالاكسي إس10 بثلاث كاميرات خلفية: واحدة للقطات المقربة، وواحدة للقطات القياسية، وكاميرا واسعة للغاية للمشاهد الموسعة، بينما يأتي الآيفون بعدستين فقط، وفي الحقيقة فإن العدسات لا تحدد جودة الصورة وحدها.