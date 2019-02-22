البيت الأبيض: واشنطن ستحتفظ بقوة حفظ سلام من 200 جندي بسوريا

واشنطن(صدى):

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ لفترة محدودة بقوة حفظ سلام من 200 جندي في سوريا بعد انسحابها منها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب: ” ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت ” .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر في ديسمبر الماضي، سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.