بالصور.. ضبط وافد ووافدة يصنعان عسل وألبان مجهولة المصدر بالمدينة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وإدارة التحريات والبحث الجنائي وبلدية البيداء بالمدينة المنورة، اليوم الجمعة، استراحة خارج النطاق العمراني يتم تصنيع وتخزين الأجبان والعسل والسمن في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الإدارة، أنها وجدت الاستراحة تقوم بوضع استكرات محلية الصنع على المنتجات المستوردة بعد تعبئتها بعبوات؛ لافتةً إلى أنه تم اتلاف عسل وأجبان وألبان مجمدة مجهولة المصدر، وعسل منتهي الصلاحية.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه تم اتلاف شمع عسل، وزيت زيتون مستورد يتم تخزينه بظروف سيئة بكمية تتجاوز 3100 كيلو جرام ، فيما تم تسليم الوافد والوافدة للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.