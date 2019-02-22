بالفيديو.. ماجد الفهمي: غوميز ” وحش الموسم ” .. وديجينيك أخطأ

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي ماجد الفهمي، أن اللاعب الفرنسي بافيميتي غوميز، مهاجم الهلال، يعد ” وحش الموسم ” بعد الأداء المميز الذي قدمه في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع الزعيم، وخاصةً في اللقاء الأخير أمام الاتحاد.

وأوضح ” الفهمي ” خلال برنامج ” الديوانية ” أن ” غوميز ” هذا الموسم لفت الأنظار إليه بشكل كبير، كما ذكر الواقعة التي ذهب فيها غوميز إلى الطفل عقب المباراة ومنحه قميصه.

وعلى جانب آخر، انتقد ماجد الفهمي لقطة اللاعب الأسترالي ميلوش ديجينيك لاعب الهلال، قائلًا أنه استفز الجمهور بحركة لا حاجة لها، مؤكدًا أنه كان يقصد ما فعله؛ كما أكد أن جمهور الاتحاد أخطأ أيضًا ولكنه أبدى تعاطفه معه، لافتًا إلى أن الجمهور أكثر عاطفية فهو يفرح سريعًا ويغضب سريعًا.

ومن الجدير بالذكر، أن الهلال حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.