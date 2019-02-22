غوميز لنادي الاتحاد: كرة القدم السعودية بحاجة إليك

ماجد محمد(صدى):

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، رسالة خاصة إلى فريق الاتحاد؛ يحفزه فيها بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام الزعيم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال اللاعب متحدثًا إلى الاتحاد، عقب المباراة: ” شكراً لك على الحفاوة. أتمنى لكم موسمًا جيدًا. كرة القدم السعودية بحاجة اليك ” .

وتجدر الإشارة، إلى أنه أحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 67 واضعًا إياه في المقدمة، ومن ثم عزَّز سالم الدوسري التقدم وأحرز هدفًا ثانيًا في الدقيقة 81.

وحقق ” غوميز ” رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ أنه لم يغب عن المساهمة في إحراز الأهداف خلال آخر 16 مباراة مع الزعيم؛ كما انفرد بصدراة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 17 هدفًا.