وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل لدى “ شركة خطوط الخدمات الصناعية المحدودة، وشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة ” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضح البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: فني ميكانيكي (عدد 10 وظائف)، فني أنايبب (عدد 5 وظائف)، فني صيانة عامة (عدد 10 وظائف)، فني تكييف، مراقب عمال.

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