وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في المدن التالية: “ الرياض، والدمام، وخميس مشيط ” .

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: أمين مستودع (عدد وظيفتين/ الدمام)، أمين صندوق (عدد وظيفتين/ خميس مشيط)، أمين صندوق (عدد وظيفتين/ الرياض).

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