محمد البكيري: النمور افتقد التركيز والتوازن التكتيكي

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن فريق الاتحاد افتقد التوازن التكتيكيي هجومياً في ظل الحضور الذهني السيء من فهد وغاري وبريوفيتش للمبارة الثانية.

وقال ” البكيري ” : ” فوز مستحق اداء ونتيجة للهلال، وكان بإمكان الخروج لو متعادلا، في ظل الجدار الدفاعي القوي امام الهجوم الأزرق الفتاك بقيادة قوميز. لكن النمور افتقد التوازن التكتيكي هجوميا في ظل الحضور الذهني السيء من فهد وغاري وبريوفيتش للمبارة الثانية ” .

وأضاف : ” رغم النتيجة، الاتحاد كان ندا في ظل فارق الإمكانيات والعناصر والانسجام التي تميل لصالح الهلال. لكن الفريق في أجزاء من المباراة يفقد التركيز فتحل الثغرة بين ارتباكه دفاعيا ورعونته هجوميا! مبارتي الهلال والحزم مثالا، لا زالت الأمال في أرض الملعب، لاتيأسوا ” .

وتلقى الاتحاد هزيمة مذلة أمام نادي الهلال، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتستمر بذلك إخفاقات الاتحاد هذا الموسم.