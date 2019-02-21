بالفيديو والصور.. احتفالية غوميز بعد الهدف تخيف طفلًا داخل الملعب

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، من كلاسيكو الهلال والاتحاد، ردة فعل أحد الأطفال على احتفالية الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال، بعد إحرازه الهدف الأول.

وأوضح الفيديو، غوميز وهو يحتفل بالهدف على طريقته أمام الطفل الذي سارع بالهرب من أمامه خوفًا منه، وهو ما دفع المهاجم إلى البحث عن الطفل عقب اللقاء وإهداءه التي شيرت.

يذكر أن غوميز أحرز الهدف الأول في الدقيقة 67 من اللقاء الذي جمع الهلال والاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجعله يتصدر هدافي الدوري بـ 17 هدفًا.

وحقَّق الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ أنه لم يغب عن المساهمة في إحراز الأهداف خلال آخر 16 مباراة مع الزعيم.