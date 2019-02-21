للجنسين.. وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: سكرتير (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية الطبية، أو السكرتارية التنفيذية)، مساعد طبيب الأسنان (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص مساعدة طب الأسنان، أو أي مجال ذي الصلة.

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