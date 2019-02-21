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بالفيديو.. ديجنيك: لم أستفز أحد

بالفيديو.. ديجنيك: لم أستفز أحد
نواف السالم(صدى):

تحدَّث الأسترالي ميلوس ديجنيك، مدافع نادي الهلال، عن المناوشات التي حدثت بين اللاعبين في الوقت بدل الضائع، مؤكدًا أنه لم يستفز أحدًا.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء كانت ممتعة في اللقاء، موجهًا الشكر والتهنئة للجمهور ولزملائه في الفريق على الفوز والانفراد بصدراة جدول ترتيب الدوري.

وأضاف: ” نحن لاعبين ولدينا مشاعر، ذهبت لأخذ الكرة وبادر الجمهور برمي العلب تجاهي ولم أستفز أحد ” ، في إشارة إلى ذهابه أمام جمهور الاتحاد في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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