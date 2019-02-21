بالصور.. نجاة أسرة محافظ القنفذة بالنيابة بأعجوبة من حريق السيارة
نجت أسرة محافظ القنفذة بالنيابة محمد عبدالرحمن آل شيبان، من حريق سيارتهم أثناء توجههم من جدة إلى القنفذة؛ لزيارة والدهم.
وتفصيلًا، أوضح محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، أن أسرته تعرضت للحادثة على الطريق الساحلي جدة – الليث – القنفذة، إذ ” شعروا بدخان يتصاعد من السيارة عند وصولهم إلى المجيرمة، فتوقفوا على جانب الطريق، ونزلوا من السيارة بسرعة ” .
وأكد أنه بمجرد نزولهم من السيارة، اشتعلت النار فيها بالكامل، وحاول بعض المارة إطفائها قبل وصول فرق الدفاع المدني التي أخمدت النيران بعد التهامها كامل السيارة، فيما لم يصب أحد من العائلة، وفقًا لعكاظ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45377 ] نشر منذ 25 دقيقة
حمدالله على سلامتهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45377 ] نشر منذ 22 دقيقة
أناعندي ملاحظة فيمايتعلق بشغلات
الكهرباء في السيارة
الكثير للأسف يتوجه للكهربائين الي في محلات صغيرة علشان يشتغل له برخص
والكهربائي بدوره يقوم بتقطيع الأسلاك حقت السيارة ويعيد توصيلها بشطرطون
وهذا خطأ كبير
الأسلاك من يوم تتشرطن هذي خلاص تم اللعب فيها
فأنصح باالتوجه للورش الكبيرة والمعروفة
ولا تسمح لكهربائي يلعب ويقطع لك الأسلاك.