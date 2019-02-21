فتاة تخضع للعلاج بدلًا من زوجها المريض

القاهرة(صدى):

خضعت زوجة ثلاثينية لسنوات عديدة للعلاج وإجراء الحقن المجهري للعلاج من مرض لم تعان منه، حيث رفعت دعوى خلع بعدما تركها زوجها وقرر الزواج من صديقتها بعد إصابتها بالسرطان بسبب العديد من حقن الحقن المجهري التي تسببت في إصابتها بالمرض.

وقالت الزوجة أمام المحكمة: ” بعد زواج استمر 5 سنين اتجوز عليا علشان الإنجاب رغم أن العيب منه واتأكد من الأطباء أن المشكلة من عنده رغم أنه حاول يفهمني أن المشكلة عندي”.

وأكد الأطباء إصابة الزوج بالعقم ولكن رفض تصديق الفكرة جعله يقرر الزواج من أخرى لإثبات قدرته على الإنجاب، وذلك بعد إصابة زوجته بالسرطان.