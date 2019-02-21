للجنسين.. وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين من الجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “ الرياض، ومكة المكرمة، وبريدة ”.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:مدير تدريب الأقسام- الدواجن (للسعوديين/ الرياض)، مدير العلامة التجارية- الدواجن (للسعوديين/ الرياض)، ممثل المبيعات الطبية (للرجال/ بريدة)، ممثل المبيعات الطبية (للنساء/ مكة المكرمة)، ممثل المبيعات الطبية (للنساء/ الرياض)، ممثل المبيعات الطبية (للرجال/ الرياض).

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