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كلمات نرددها كل يوم.. ” القرني ” يحذر منها: فيها شرك بالله ” فيديو “

كلمات نرددها كل يوم.. ” القرني ” يحذر منها: فيها شرك بالله ” فيديو “
عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ الدكتور عائض القرني، بعض الكلمات التي نرددها في الحياة اليومية، مؤكدًا أنها لا تجوز شرعًا.

وقال الشيخ القرني في مقطع فيديو ” لا تقل لولا الله وفلان، قل ثم فلان، لا تقل شاء الله وشاء فلان، لا بد من كلمة ثم حتى لا تشرك مع الله شيئا ” .

وأضاف “ لا تقل لعن الله الساعة التي وقع فيها كذا ”، أو اليوم الذي وقع فيه كذا، أو المكان الذي وقع فيه كذا ” ، موضحًا أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فكل شيء مقدر، كل شيء قدره الله.

واستطرد ” لا تقل عند المصائب لا حول، بل أكمل قل: “ لا حول ولا قوة إلا بالله ” ، مضيفا “ قال صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة ” .

وتابع: “ لا تقل هذه الكلمات، والنبي أو والكعبة أو والدين، فهذه كلها حرام ” ، بل القسم بالله وحده، من أقسم بغير الله فقد كفر وأشرك، فقط عليك عند القسم بالله وحده.


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